رام الله 27 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 26 يوليو 2022 م واسأدانت وزارة الخارجية والمغتربين جرائم تعميق الاستيطان المتواصلة والمتصاعدة والاستيلاء على الأراضي وهدم المنازل والمنشآت الفلسطينية وجرائم المستوطنين المستمرة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم، وتوزيع إخطارات بالهدم ووقف البناء، وغيرها من الانتهاكات.وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية اليوم، إن هذه الجرائم تترافق مع حملة تضليل إسرائيلية واسعة النطاق يقودها المستوى الرسمي في دولة الاحتلال بهدف إزاحة البعد السياسي التفاوضي للصراع وطرق حله، واستبداله بمفاهيم ومقولات وخزعبلات من شأنها تكريس الاحتلال والاستيطان، وكسب المزيد من الوقت لاستكمال ضم الضفة الغربية المحتلة وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن جرائم الاستيطان المتواصلة وطالبت بضغط دولي لإجبار دولة الاحتلال على الانخراط في عملية سلام ومفاوضات جادة وفقاً لمرجعيات السلام الدولية، ووقف هروبها المستمر من استحقاقات الحل السياسي التفاوضي للصراع.// انتهى //13:36ت م0063