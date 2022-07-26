الرياض 27 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 26 يوليو 2022 م واسالتقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة بمقر المركز في الرياض اليوم، سفير المملكة المتحدة لدى المملكة نيل كرومبتون.وجرى بحث الموضوعات المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية والعلاقات الإستراتيجية التي تجمع بين المركز ووزارة الخارجية والتنمية والكومنولث البريطانية (FCDO) وسبل تعزيزها.وأشاد السفير البريطاني بالمستوى المهني والآلية الاحترافية التي ينتهجها مركز الملك سلمان للإغاثة في إيصال المساعدات الإغاثية لمحتاجيها بحيادية ودون تمييز.// انتهى //13:37ت م0064