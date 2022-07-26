بريدة 27 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 26 يوليو 2022 م واستسلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم التقرير السنوي لفريق أبا الورود التطوعي الذي يرصد الأعمال التطوعية لعام 2021م ، بحضور وكيل إمارة منطقة القصيم المساعد للشؤون التنموية عسم الرمضي ، ومدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة عبدالله أبو سباع ، ورئيس مركز أبا الورود بمحافظة الأسياح عبدالله الغانم ، ومدير وحدة التطوع بإمارة القصيم سفيان الربيش .وأشاد سموه بالجهود التي يبذلها فريق أبا الورود التطوعي ، وإسهامهم في المبادرات الإنسانية والتطوعية التي يكون لها أثر إيجابي على المجتمع ، معبراً عن فخره بوجود العديد من الفرق التطوعية بالمنطقة والتي يقوم عليها شباب وفتيات الوطن ، ليكونوا فاعلين ومساهمين في تحقيق رؤية المملكة 2030 ، كون العمل التطوعي من أهم أهدافها الرئيسة لتحقيق الرؤية المستقبلية .واستمع سموه إلى شرح من المشرف على فريق أبا الورود التطوعي حمود الغانم عن جهود الفريق الذي تفاعل مع أكثر من 770 بلاغاً شملت بلاغات العالقين والمفقودين وأعطال السيارات والتوجيه والإرشاد ، بالإضافة إلى المبادرات الاجتماعية والبيئية .// انتهى //13:47ت م0065