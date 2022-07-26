القاهرة 27 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 26 يوليو 2022 م واسالتقي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم بالرئيس الصومالي حسن شيخ محمود الذي يزور القاهرة حاليًا.وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا المهمة، وخاصة ما يتعلق بالوضع في الصومال والخطوات المتخذة لتشكيل الحكومة في وقت قريب من أجل تعزيز الأمن والاستقرار.من جانبه أكد أبو الغيط استعداد الجامعة الكامل لمساندة ودعم الصومال في مختلف المجالات، خاصة في مجالي التعليم والصحة، والتنسيق مع الدول العربية والأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية لمواجهة أزمة الجفاف والأمن الغذائي في الصومال وتجاوز الصعوبات والتحديات الأخرى التي تمر بها في المرحلة الحالية.// انتهى //13:52ت م0066