واشنطن 27 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 26 يوليو 2022 م واسوقّعت الهيئة الملكية للجبيل وينبع (RCJY)، مع شركة ميتشل رابر العربية اتفاقية بقيمة 50 مليون دولار لتخصيص أرض لإنشاء منشأة لتصنيع مكونات المطاط الصناعي في ينبع.وأوضح رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة ستيفن لوتينشلاغر، في بيان صحفي، أن هذه الاتفاقية جاءت ضمن 13 عقداً وقّعتها شركات أمريكية خلال زيارة الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن، للمملكة العربية السعودية مؤخراً.وأفاد لوتينشلاغر، أنه بحسب الاتفاقية ستقوم المنشأة بتصنيع مركبات ومنتجات المطاط مثل الإطارات وأحزمة النقل والخراطيم والربلات والأختام لمجموعة متنوعة من الصناعات.وأشار إلى أنه من المتوقع أن يبدأ تشغيل المنشأة بحلول الربع الأول من عام 2024، مبيناً أن الاتفاقية ستضيف مباشرة أكثر من 250 وظيفة في الإدارة والهندسة والتقنية وأدوار الإنتاج للمواطنين السعوديين.وتقدم لوتينشلاغر، الشكر إلى وزارة الاستثمار بالمملكة، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، ومجلس الأعمال الأمريكي السعودي على دعمهم وتوجيههم لفتح الأبواب أمام هذا المشروع الاستثماري التعاوني، مفيداً أن شركة ميتشل للمطاط العربية ستزود المملكة والمنطقة بمركبات المطاط المصممة هندسيًا، وجلب أحدث التقنيات نحو مستقبل مشرق في المملكة.من جانبه، أعرب رئيس مجلس الأعمال الأمريكي السعودي المدير التنفيذي للمجلس ديلانو روزفلت، عن سعادته بهذه الاتفاقية، مؤكداً أنه يسر مجلس الأعمال الأمريكي السعودي أن يكون قادرًا على لعب دور في الشراكة بين شركة ميتشل للمطاط العربية والهيئة الملكية للجبيل وينبع.ولفت روزفلت، النظر إلى أن هذه الشراكات والاتفاقيات هي الهدف النهائي لجميع الأعمال التي يقوم بها المجلس لتعزيز الفرص للشركات الأمريكية في المملكة.الجدير بالذكر أن شركة ميتشل رابر العربية للمطاط تأسست في المملكة العربية السعودية عام 2020 للاستثمار في التكنولوجيا ونقلها إلى المملكة بموجب رؤية 2030، وهي فرع من شركة ميتشل راب الرئيسية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، وتتمتع بأكثر من 85 عامًا من الخبرة في هندسة وصياغة وتصنيع مركبات ومنتجات المطاط المخصصة.// انتهى //14:00ت م0068