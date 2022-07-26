الدمام 27 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 26 يوليو 2022 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس المنطقة بقاعة الاجتماعات بالإمارة اليوم، اجتماع المحافظين ، بحضور وكيل الإمارة والوكلاء المساعدين ومديري الشرطة والمرور وقائد أمن الطرق بالمنطقة ومحافظي المحافظات.واطّلع سموه على ما تم عرضه من الجهات الأمنية المشاركة ومحافظي المحافظات من تقارير ، مؤكداً على المحافظين ضرورة متابعة احتياجات المواطنين وكذلك تنفيذ المشاريع التنموية والتكامل مع الجهات في المحافظات لإنجاز المشاريع بجودة وإتقان.وأوضح وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية أمين عام مجلس المنطقة المهندس بندر بن إبراهيم السبيعي أن الاجتماع استعرض التقرير الأمني المرفوع من شرطة المنطقة وما تضمنه من بيانات إحصائية عن القضايا الجنائية، إضافةً إلى تقرير الحالة المرورية وما تضمنه من بيانات إحصائية عن الحوادث المرورية، فيما استعرض قائد أمن الطرق تقرير الحالة المرورية والأمنية.// انتهى //14:04ت م0069