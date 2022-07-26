بريدة 27 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 26 يوليو 2022 م واساطّلع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم على جهود وحدة أعمال المياه بالمنطقة خلال النصف الأول من العام 2022م، وذلك خلال استقباله بمكتبه اليوم، رئيس القطاع الشمالي بشركة المياه الوطنية المهندس رائد الراشد، يرافقه مدير وحدة أعمال المياه بالقصيم المهندس عبدالمحسن الفريحي.وأكد سموه أهمية الجهود التي تبذلها الشركة الوطنية للمياه، التي أسهمت في تعزيز قطاع المياه في المملكة ومنطقة القصيم، لتحقيق رؤية المملكة 2030 لزيادة نسب التغطية لخدمات المياه والصرف الصحي في مختلف مناطق المملكة.واستمع سموه لشرح من المهندس الراشد الذي بين أن نسبة التغطية لشبكات المياه بالقصيم بلغت 89.7%، ونسبة تغطية شبكات الصرف الصحي بلغت 74.2% ، وتم زراعة 1.3 مليون شجرة ضمن أعمال التشجير بوحدة أعمال المياه بالقصيم.// انتهى //15:02ت م0094