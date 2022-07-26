الدوحة 27 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 26 يوليو 2022 م واسأغلق المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، مرتفعاً بقيمة 82.41 نقطة، أي ما نسبته 0.64 بالمئة، ليصل إلى 12 ألفاً و881.99 نقطة.وتم خلال جلسة اليوم تداول 152 مليوناً و036 ألفاً و791 سهماً، بقيمة 452 مليوناً و710 آلاف و457.024 ريالاً، نتيجة تنفيذ 18106 صفقات في جميع القطاعات.وارتفعت في الجلسة أسهم 23 شركة، بينما انخفضت أسعار 18 شركة، وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.// انتهى //15:02ت م0095