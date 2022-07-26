المنامة 27 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 26 يوليو 2022 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,896.67 بارتفاع قدره 7.72 نقاط عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع الاتصالات وقطاع المال، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 665.94 بارتفاع قدره 10.09 نقاط عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم مليونين و402 ألف و309 أسهم بقيمة إجمالية قدرها 482 ألفا و854 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 59 صفقة.// انتهى //15:19ت م0099