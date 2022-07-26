حائل 27 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 26 يوليو 2022 م واسأطلقت جامعة حائل أمس، برنامج الإثراء الصيفي لطلبة جامعة حائل، وذلك خلال الفترة من 26 / 12 / 1443هـ إلى 17 / 01 / 1444هـ، بهدف تنمية المهارات الرقمية لطلبة الجامعة لتحقيق مشاريع إبداعية مناسبة لمتطلبات سوق العمل.وأوضحت الجامعة أن البرامج والأنشطة تشمل برنامج تطوير الذات، والمهارات الحياتية، والمستقبل، بالإضافة إلى المهارات الرقمية، والكشفية والإرشادية، والأعمال الإبداعية، وكذلك برنامج الألعاب الإلكترونية، والنشاط الرياضي.// انتهى //15:24ت م0101