الدمام 27 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 26 يوليو 2022 م واسنظم فرع وزارة البيئة والمياه الزراعة بالمنطقة الشرقية أمس، فعالية اليوم العالمي للبيئة تحت شعار "لا نملك سوى أرض واحدة"، في أحد المجمعات التجارية بمدينة الدمام .وتهدف الفعالية التي تستمر 6 أيام إلى رفع مستوى الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة ونشر الثقافة البيئية، وترسيخ أهداف جودة الحياة، وتعزيز المسؤولية المجتمعية للمحافظة على البيئة .وتضمنت الفعالية تعريف بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، تقديم النصائح والإرشادات التثقيفية للزوار للمحافظة على البيئة، واستعراض أضرار التعدي على البيئة وعدم المحافظة عليها ومخاطر التلوث، إلى جانب توزيع المنشورات والملصقات التثقيفية والإرشادية .وتأتي هذه الفعالية تعزيزاً للشراكة المجتمعية، ورفع مستوى الوعي البيئي لدى فئات المجتمع .// انتهى //15:26ت م0103