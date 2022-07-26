نجران 27 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 26 يوليو 2022 م واسدشنت جامعة نجران أمس، معرض القبول والتسجيل لمرحلتَيْ البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي 1444هـ، وذلك بمركز العزام التجاري.وأوضح وكيل جامعة نجران الدكتور زهير العمري أن المعرض سيبدأ من الساعة الـ7 مساءً حتى الساعة الـ10:30 مساءً، لمدة خمسة أيام، مشيراً إلى أن المعرض يهدف إلى تقديم جميع التسهيلات للمتقدمين بما يضمن لهم استكمال جميع إجراءات التسجيل.وبين أن المعرض سيُمكن المتقدمين من التعرف على البوابة الإلكترونية للجامعة، وخطوات التسجيل، وآليته، وكذلك توضيح شروط القبول والمستندات المطلوبة، إضافةً إلى تقديم عدد من المنشورات الإرشادية، والعروض المرئية.// انتهى //15:36ت م0104