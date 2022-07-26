الدمام 27 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 26 يوليو 2022 م واسنفّذت أمانة المنطقة الشرقية خلال النصف الأول من العام الجاري 2022م، 826 جولة رقابية على المنشآت التجارية في مركز الصرار التابع لمحافظة النعيرية، نتج عنها ضبط 121 مخالفة صحية، ورفع 3362 طن من الأنقاض مجهولة المصدر، وتطهير ٣٢٠ موقعاً ضمن أعمال الإصحاح البيئي .كما قامت الأمانة ضمن أعمال مبادرة تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوهات البصرية بمعالجة ١٢٠ متر من حفر الشوارع، وصيانة ٨٠٢٠ متر طولي للأرصفة وزراعة ١٠٢٩ شجرة، إضافة الى زراعة ٣٠٠٠٠ زهرة في عدد من المواقع .من جانب آخر زرعت أمانة الشرقية ضمن مبادرة "شرقية خضراء" أكثر من 4000 شجرة و8000 زهرة في مناطق مختلفة وسط الدمام، وذلك ضمن استراتيجية الأمانة لتشجير المرافق العامة والطرق الرئيسية، وزيادة رقعة المسطحات الخضراء وتحسين المشهد البيئي .// انتهى //15:37ت م0106