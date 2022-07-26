الرياض 27 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 26 يوليو 2022 م واسأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم مرتفعًا 89.99 نقطة ليقفل عند مستوى 11964.21 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 5 مليارات ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 164 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 102 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 93 شركة على تراجع.وكانت أسهم شركات: التطويرية الغذائية، وشمس، وأكوا باور، وأنابيب السعودية، ودله الصحية الأكثر ارتفاعًا. أما أسهم شركات: المتحدة للتأمين، وسلامة، وباعظيم، والتأمين العربية، وأسترا الصناعية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و10.00%.فيما كانت أسهم شركات: دار الأركان، وبترو رابغ، وسبكيم العالمية، وأمانة للتأمين، وكيان السعودية الأكثر نشاطًا بالكمية. وكانت أسهم شركات: دار الأركان، وسبكيم العالمية، والراجحي، وبترو رابغ، وأكوا باور الأكثر نشاطًا في القيمة.وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 247.03 نقطة ليقفل عند مستوى 20791.18 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 21.3 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 310 آلاف سهم تقاسمتها 1450 صفقة.// انتهى //15:48ت م0107