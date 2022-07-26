أبها 27 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 26 يوليو 2022 م واستلقت غرفة عمليات فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة عسير ١٣٠٩ بلاغات خلال الأسبوع الماضي .وأوضح المدير العام لفرع الهيئة بمنطقة عسير محمد الشهري أنه بلغ إجمالي الحالات المنقولة إلى المنشآت الطبية ٦٩٩ حالة، وعدد الحالات التي تم تقديم الرعاية والخدمة الطبية الطارئة لها في الموقع ٣٩٤ حالة ولم تستدع النقل للمنشآت الطبية، مشيراً إلى أن الهيئة كثّفت برامجها التدريبية والمحاضرات التوعوية للتثقيف بأهمية تعلّم الإسعافات الأولية، وذلك ضمن دورها الاجتماعي لمواجهة الحالات الطارئة -لا قدر الله-، حيث استفاد من البرامج التي نظمتها الهيئة في هذا السياق ٣٥٩ متدرباً ومتدربة .وأكد الشهري بأن فرع الهيئة بمنطقة عسير نفّذ خلال الأسبوع الماضي ١٨ مبادرة تطوعية تنوعت ما بين مبادرات صحية وتوعوية وبيئية ورياضية، شارك في تنفيذها ٥٨ متطوعاً ومتطوعة، فيما بلغ عدد المستفيدين من تلك البرامج والمبادرات التطوعية ٦٧٧ مستفيداً من جميع أفراد المجتمع .// انتهى //16:30ت م0113