الكويت 27 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 26 يوليو 2022 م واسالتقى معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف اليوم بمعالي وزير خارجية دولة الكويت الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح, وذلك في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة الكويت.وجرى خلال اللقاء مناقشة أوجه تعزيز الجهود الداعمة لمسيرة العمل الخليجي المشترك نحو مزيد من التضامن والترابط في إطار المنظومة الخليجية، بما يترجم رؤى قادة دول مجلس التعاون وتطلعات شعوبها، إلى جانب بحث الموضوعات المتصلة بآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.// انتهى //16:43ت م0115