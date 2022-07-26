الطائف 27 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 26 يوليو 2022 م واستتمتع الطائف بمكانة خاصة وطبيعة مميزة، تمنح زوارها العديد من الخيارات والتجارب والأنشطة السياحية التي تتنوع بين الجبال والوديان والمتنزهات والقصور والمتاحف والأسواق التاريخية، حيث تشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين والمقيمين والسائحين، خاصة في فصل الصيف، نظراً لأجوائها الرائعة، وكذلك لتمتعها بالعديد من الوجهات التي تجمع بين الماضي والحاضر، الممزوج بالفن والتراث والزراعة.ويعد مهرجان سمو ولي العهد للهجن 2022 -الذي بدأ منذ أربعة أيام ويستمر 44 يوماً- من أبرز الفعاليات التي تعد داعمة للحركة السياحية والاقتصادية بالطائف، حيث يستقطب أعدادًا كبيرة من أبناء الوطن ودول الخليج العربي والمحبين لهذا الرياضة من جميع البلدان.ومن أشهر المتاحف والقصور التاريخية بالطائف (متحف أم الدوم)، و(متحف الشريف)، وقصر جبرة التاريخي الذي يرجع تاريخ بنائه إلى أكثر من 1300 سنة، وهناك الأسواق القديمة والأسوار التي تشهد على بقايا أبوابها العتيقة مثل: (باب الريع)، و(باب الحزم)، و(باب العباس).وتتنوع طبيعة الطائف بين الجبال والوديان والمتنزهات، وينابيع الماء، والسدود، مما يتيح العديد من الخيارات السياحية أمام زائريها ، ومن أجمل المطلات التي يمكن للسائحين ارتيادها والاستمتاع بأجوائها الباردة الذهاب إلى جبل (دكا) الذي يرتفع عن سطح البحر 2500 متر، ولهواة رياضة (الهايكنغ) هناك مسار جبل جرانيت.كما يوجد عدة متنزهات تتوفر بها جميع الخدمات التي تجذب السائحين ومن أهمها: الشفا، والردف، والهدا، والمتنزه الوطني المعروف بـ "سيسد"، وغيرها من المتنزهات العامة المفتوحة التي يسهل الوصول إليها، من أجل قضاء أوقات سياحية مميزة.كما تزخر الطائف بعدد من المزارع التي تفتح أبوابها للسائحين والزوار، وتقدم لهم خدمات الضيافة ، مما يجعل من النزهة في تلك المزارع تجربة فريدة، وقضاء أوقات طيبة بين الطبيعة.ويمكن للزوار تنظيم زيارتهم السياحية إلى الطائف واستكشاف تجاربها المُبهرة بكل يسر وسهولة من خلال منصات (روح السعودية) «visitsaudi.com»، التي تعرض جميع الأنشطة المتنوعة التي تتميز بها عروس المصائف، كما توفر روح السعودية للسائحين والزوار كل المعلومات والخدمات على مدار الساعة عبر منصاتها المختلفة الناطقة بثمان لغات، إضافة إلى إنشاء مركز متكامل للعناية بالسائح من خلال الاتصال بالرقم (930).// انتهى //16:44ت م0116