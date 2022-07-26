الرياض 27 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 26 يوليو 2022 م واسنفذت عدة جهات حكومية جولات رقابية على مصانع الإنارة في عدد من مناطق المملكة للتأكد من التزامها بالمواصفات والمقاييس السعودية المعتمدة والمتعلقة بكفاءة الطاقة.وشملت الجولات 20 مصنعاً في الرياض، و4 مصانع في المنطقة الشرقية، و3 في مكة المكرمة، و2 في المدينة المنورة، و3 في القصيم، ضُبِط خلالها 42 منتجاً مخالفاً للمواصفات والمقاييس السعودية المعتمدة.وشاركت في الجولات الرقابية وزارة التجارة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.// انتهى //16:47ت م0119