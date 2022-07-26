الرياض 27 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 26 يوليو 2022 م واستنظم هيئة فنون الطهي مساء الخميس المقبل، لقاءً مفتوحاً بعنوان "تذوق السعودية"، وهو ثامن اللقاءات المفتوحة التي دأبت الهيئة على تنفيذها؛ بهدف تنويع القنوات الاتصالية مع المهتمين بقطاع الطهي وفنونه في المملكة.وسيتناول اللقاء تعريفاً بمبادرة إدراج القوائم السعودية، وبرنامج تعزيز القطاع المحلي، والتعمّق في مبادرة توحيد قوائم الطعام، إضافةً إلى رفع مستوى وعي المجتمع المحلي بعروض وفنون الطهي السعودي.// انتهى //16:48ت م0121