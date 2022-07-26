الرياض 27 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 26 يوليو 2022 م واسحصل برنامج كفايات القرن الحادي والعشرين "سموق" التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن على شهادة تسجيل كعلامة لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية.ويُعد البرنامج من أهم الركائز التي تعزز الكفايات المهنيّة والحياتيّة التي تتطلبها مستجدات العصر، بما في ذلك تطوير مهارات القرن الحادي والعشرين التي ترتبط ارتباطًا وثيقاً بتوجّه رؤية المملكة ٢٠٣٠، حيث مكّن البرنامج منذ تدشينه وحتى الآن (10584) طالبة من المهارات اللازمة لوظائف المستقبل المتغيّرة بمؤثرات تقنية واقتصادية وثقافية واجتماعية.ويتمثل (سموق) في اختبار قَبْلي لقياس مستوى مهارات الطالبة على مرحلتين هي: مرحلة مهارات الطالبة الواعية (فهم الذات وتقديرها، والدافعية للتعلّم، والتكيّف، والانتماء (التعاطف)، ومرحلة مهارات الطالبة المثقفة تقنيًا (أمن المعلومات، والبرمجة، وتحليل البيانات، وبرامج الأوفيس، والمواطنة الرقمية)، كما يُحدد مستوى الطالبة لكل مهارة، ويقوم البرنامج بترشيح مجموعة من الدورات المناسبة؛ لتعزيز ورفع مستوى الطالبة في المهارة الأقل تمكنًا، وكذلك إقامة اختبار وتسجيل درجتها النهائية في سجل سموق المهاري.يُذكر أنّ برنامج (سموق) يهدف إلى بناء الشخصية الوطنية الواعية، وتخريج طالبة منافسة عالميًا في مجال المهارات اللازمة لوظائف القرن الحادي والعشرين، ومواكبة التغيّرات في مهارات سوق العمل، إضافةً إلى دعم الدراسات الاستشرافية لسوق العمل في المملكة، وبناء مهارات الإبداع في الوصول إلى المعرفة وتطويرها واستثمارها، وبناء خطة استباقية لتأثيرات وتطورات الثقافة التقنية.// انتهى //16:49ت م0122