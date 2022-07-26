جيزان 27 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 26 يوليو 2022 م واسنظّم مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بمنطقة جازان لقاءً حوارياً اليوم، ضمن برامجه وأنشطته المستقبلية في المنطقة، بحضور مسؤولي المركز، وعدد من الخبراء، والمفكرين والمهتمين، وذلك بقاعة التدريب بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان.وتضمن اللقاء رصد أهم القضايا المجتمعية الراهنة بالمنطقة والتعرف عليها، وتعزيز مفهوم المشاركة المجتمعية، والمحافظة على النسيج المجتمعي، وتقديم الحلول المقترحة للمشكلات الاجتماعية، إضافةً إلى العديد من المشاركات والمبادرات والتوصيات من المشاركين والمشاركات من خلال تسليط الضوء على أهم تلك القضايا الاجتماعية، والحلول المناسبة لها.// انتهى //17:01ت م0125