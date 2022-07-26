الرياض 27 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 26 يوليو 2022 م واسنفذ البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري 71,484 جولة رقابية على المنشآت التجارية المشتبه بارتكابها جرائم ومخالفات نظام مكافحة التستر في مناطق المملكة كافة خلال النصف الأول من العام الجاري 2022.واعتمدت الجولات التفتيشية الموجهة نتيجة لربط البيانات بين 20 جهة حكومية على تحليل المعلومات والذكاء الاصطناعي لرصد حالات الاشتباه بالتستر وضبط المخالفين وإيقاع العقوبات النظامية بحقهم.وشملت الجولات مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، من أبرزها: قطاع المقاولات والإنشاءات، والجملة والتجزئة، والأقمشة والملبوسات، والذهب والمجوهرات، والنقل والخدمات اللوجستية، والأنشطة الزراعية، وورش صيانة السيارات ومنافذ قطع الغيار، وغيرها.يذكر أن نظام مكافحة التستر أقر نظام عقوبات رادعة على المخالفين تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وشطب السجل التجاري ومنع المدان من ممارسة أي نشاط اقتصادي لمدة خمس سنوات، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل.// انتهى //18:28ت م0131