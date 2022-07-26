القاهرة 27 ذو الحجة 1443هـ الموافق 26 يوليو 2022 م واسانطلقت اليوم بالعاصمة المصرية القاهرة فعاليات المنتدى الثاني للطاقة المتجددة في أفريقيا الذي تنظمه المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة "AREI"، بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة بمصر، على مدار يومين، بمشاركة وزراء وفود رفيعة المستوى من أفريقيا وأوروبا، ونقاط الاتصال في المبادرة.وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري الدكتور محمد شاكر في كلمة أمام المنتدى الالتزام الكامل بضمان أن تحقق هذه المبادرة المهمة المنفعة لكل البلدان الأفريقية، وكذلك الالتزام المطلق بالعمل مع كل دولة أفريقية ومع الشركاء والمؤسسات الأفريقية، وبالتحديد الاتحاد الأفريقي وبنك التنمية الأفريقي لضمان التنفيذ الفعال والسلس للمرحلة الثانية من الـAREI، متمنياً أن تحقق هذه الاجتماعات لقاءات ناجحة ومناقشات بناءة.من جانبها، أشارت رئيس مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية (COP 21) سيجولين رويال إلى أن الاستثمار في الطاقة المتجددة في أفريقيا يتطلب تحديد أنسب الأطر التنظيمية وتشجيع استثمارات القطاع الخاص ومعالجة التحديات المختلفة التي تواجه مشاريع الطاقة المتجددة.بدوره، نوه مدير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة فرانشيسكو لا كاميرا بدعم الوكالة لجهود تحول الطاقة في أفريقيا، وهو ما يعود بالنفع على كل دول القارة التي تمتلك ثروة كبيرة من مصادر الطاقة المتجددة.// انتهى //18:29ت م0132