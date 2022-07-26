القاهرة 27 ذو الحجة 1443هـ الموافق 26 يوليو 2022 م واستعقد اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان أعمال دورتها العادية (50) غداً بالجامعة العربية بمشاركة الجهات الحكومية المعنية في الدول الأعضاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني المتمتعة بصفة مراقب لدى اللجنة، والجهات المعنية في منظومة العمل العربي المشترك.وأوضحت الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة في تصريح اليوم أن جدول الأعمال يتضمن عدة بنود دائمة، في مقدمتها الانتهاكات الإسرائيلية والممارسات العنصرية في الأراضي العربية المحتلة، وسبل معالجة معضلة الأسرى والمعتقلين العرب في السجون الإسرائيلية، علاوة على بنود مستجدة، منها "الضوابط والمعايير والإجراءات الخاصة بمـنح صـفة مراقـب للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لدى اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان".وأشارت أبو غزالة إلى أنه سيُختار خلال أعمال الدورة شعار اليوم العربي لحقوق الإنسان للعام 2023 من بين ثلاث موضوعات مقترحة، هي: "الحق في التعليم"، و"حقوق الإنسان والأعمال التجارية"، و"طاقة نظيفة وصديقة للبيئة"، على أن تُرفَع التوصيات الصادرة عن اللجنة إلى الدورة العادية القادمة (158) لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري للنظر في اعتمادها سبتمبر المقبل.// انتهى //18:30ت م0133