القاهرة 27 ذو الحجة 1443هـ الموافق 26 يوليو 2022 م واسالتقت وزيرة التعاون الدولي المصرية الدكتورة رانيا المشاط اليوم بالقائم بأعمال مساعد مدير مكتب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لمنطقة الشرق الأوسط أندرو بلت.وناقش الجانبان محفظة التعاون الإنمائي الجارية بمختلف القطاعات والتقدم المحرز على مستوى المشروعات المختلفة، إضافة إلى فرص التعاون في إطار رئاسة مصر واستضافتها لقمة المناخ (COP27) نوفمبر المقبل، وجهود تعزيز الأمن الغذائي.// انتهى //18:32ت م0134