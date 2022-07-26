الرياض 27 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 26 يوليو 2022 م واسوقعّت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" اليوم، مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للأوقاف، وذلك بمقر الأمانة العامة لـ"تراحم" بالرياض.ومثّل جانب الهيئة في توقيع المذكرة المحافظ عماد بن صالح الخراشي، فيما مثّل "تراحم" الأمين العام للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم صقر بن محمد القرني.وتهدف المذكرة إلى النهوض بالخدمات المقدمة لأسر السجناء من خلال مبادرات ومشاريع تنموية مشتركة، كما نصت على تشكيل فريق عمل مشترك يعمل على تحديد مجالات التعاون وتفعيل البنود التي حوتها المذكرة.واشتملت مذكرة التفاهم على دراسة التصور المقترح لإصدار أدوات الدين الوقفية (المنتجات الوقفية) التي تسهم في تحقيق الاستدامة المالية للجنة تراحم؛ اعتمادًا على الأصول العقارية المملوكة للجنة، إلى جانب دراسة آلية دعم الهيئة لــ(المنتجات الوقفية).وأوضح الأمين العام لتراحم أن المذكرة تأتي في إطار الشراكات الإستراتيجية التي تقيمها "تراحم" مع العديد من الجهات في القطاعات المختلفة؛ من أجل تنفيذ برامجها التي تتواءم مع رؤية المملكة 2030، مثمناً الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للأوقاف للوصول إلى توقيع هذه الاتفاقية.// انتهى //18:39ت م0137