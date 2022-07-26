الرياض 27 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 26 يوليو 2022 م واسوقع المركز السعودي لكفاءة الطاقة (كفاءة) في مقره اليوم، مذكرة تفاهم مع المركز الوطني لإدارة النفايات (موان)؛ بهدف التعاون والتشارك بين الطرفين لتحقيق أفضل الممارسات في تنفيذ برامج وخطط إدارة النفايات وإعادة تدوير النفايات الإلكترونية الناتجة عنها، مع تأكيد الالتزام بالمتطلبات التشريعية بحسب التزامات كل طرف.ووقع المذكرة كل من الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة النفايات الدكتور عبدالله بن فيصل السباعي ومدير المركز السعودي لكفاءة الطاقة ناصر بن عبدالله الغامدي.وبموجب المذكرة يتولى "موان" مراجعة مبادرات مركز كفاءة المتعلقة بإدارة النفايات واعتمادها بعد دراسة مناسبتها ومواءمتها مع المخطط الإستراتيجي الشامل، مع تزويد "كفاءة" بقائمة المرخصين المعتمدين لديه لمزاولة أنشطة إدارة النفايات، فضلاً عن مشاركة الضوابط والاشتراطات الفنية المعتمدة لأنشطة إدارة النفايات.من جهته، يحث المركز السعودي لكفاءة الطاقة عند التعامل مع شركات إعادة التدوير المرخصة من قبل المركز الوطني لإدارة النفايات تلك الشركات على اتباع إجراءات المركز والجهات ذات العلاقة في استخدام المواد المعاد تدويرها والاستفادة منها قدر الإمكان، مع التنسيق والمواءمة حسب الأنظمة والإجراءات المتبعة عند تنفيذ خطط وبرامج إدارة النفايات.// انتهى //18:47ت م0138