سكاكا 27 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 26 يوليو 2022 م واسرأس وكيل إمارة منطقة الجوف حسين آل سلطان اليوم، اجتماع اللجنة العليا للسلامة المرورية بالمنطقة، بحضور الأعضاء ممثلي الجهات الحكومية.وفي بداية الاجتماع استعرض وكيل الإمارة ما تم تنفيذه في محضر اللجنة السابق، ثم ناقش مع الحضور الطلبات ومحضر الاجتماع فيما يخص السلامة المرورية في المنطقة .ودعا وكيل إمارة المنطقة الجهات ذات العلاقة بالعمل والتنسيق لإنهاء التوصيات والعمل بما يحقق السلامة المرورية، وذلك ‏تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف.// انتهى //18:53ت م0139