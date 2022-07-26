الرياض 27 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 26 يوليو 2022 م واسيواصل منتخبَا الكاراتيه السعودي للرجال والسيدات استعداداتهما للمشاركة في البطولتين العربية للكبار المقامة في مصر خلال المدة من 28 حتى 31 يوليو الحالي، ودورة ألعاب التضامن الإسلامي المقامة في تركيا خلال المدة من 19 حتى 21 أغسطس القادم، وذلك من خلال معسكر إعدادي داخلي بالرياض، بمشاركة 29 لاعبًا ولاعبة من فئتَيْ الأولمبي والدرجة الأولى، تحت إشراف مدربَيْ الكاتا والقتال رضا يوسف ومنير أفقير.وعلى هامش المعسكر، اجتمع رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور مشرف الشهري باللاعبين واللاعبات والطاقم الفني؛ لحثهم على مضاعفة الجهود والتركيز في التمارين والانضباط؛ لتمثيل المملكة خير تمثيل في المحافل الخارجية، مؤكدًا أن الاتحاد سيكون داعمًا للجميع في سبيل تهيئة سبل النجاح كافة.ويشهد المعسكر الإعدادي وجود كل من: مساعد المدرب (للقتال) الكابتن يحيى معيدي، ومدير المنتخبات حمدان الحمدان، وإداري منتخب الرجال محمد الداودي، وإداريتَا منتخب السيدات لطيفة الملحم ومواهب الجري.ويهدف الاتحاد السعودي للكاراتيه إلى تقديم مشاركة مشرفة من خلال هاتين البطولتين، اللتين تعدان ضمن أهم البطولات التي يشارك بها الاتحاد ضمن روزنامة مشاركاته الخارجية، وذلك وفقًا للإستراتيجية العامة للاتحاد، وضمن أهم المستهدفات التي يسعى لتحقيقها.// انتهى //19:01ت م0142