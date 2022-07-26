القاهرة 27 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 26 يوليو 2022 م واستلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري - الرئيس المعين للدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27) - اليوم اتصالاً هاتفياً من رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورجيه برانديه.وجرى خلال الاتصال بحث التعاون المتميز القائم بين مصر والمنتدى الاقتصادي العالمي، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وخاصة فيما يتعلق باستضافة مصر للدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، المزمع عقده في شهر نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.// انتهى //19:02ت م0143