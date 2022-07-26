الرياض 27 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 26 يوليو 2022 م واسنفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ممثلة بوكالة الوزارة للامتثال والرقابة التعدينية 1259 جولة رقابية على عدد من المواقع التعدينية في مختلف مناطق المملكة خلال شهر يونيو الماضي 2022م، أصدرت خلالها 116 عقوبة على المنشآت المخالفة لنظام الاستثمار التعديني.وأوضحت الوزارة أن العقوبات المرصودة تتمثل في (43) عقوبة لاستغلال الرمل والحصى، و(33) عقوبة لاستغلال مواد الردميات، و(32) عقوبة لاستغلال خام البحص، و(3) عقوبات لاستغلال خام الطين، وعقوبتين لاستغلال خام كتل الجرانيت، وعقوبة واحدة لكل من: استغلال رمل السيليكا، وخام الذهب، وخام الفلسبار.وأشارت إلى أن المخالفين الذين يعملون دون تراخيص نظامية يشكلون النسبة الكبرى من عدد العقوبات الصادرة، مبينةً أنها رصدت 45 عقوبة على المخالفين في منطقة الرياض، و26 عقوبة سجلت في منطقة تبوك، و25 عقوبة رُصِدت في منطقة مكة المكرمة، و10 عقوبات في المنطقة الشرقية، فيما سجلت 8 عقوبات بحق المخالفين بمنطقة المدينة المنورة ومنطقة حائل، وعقوبتين في منطقة الباحة.وأكدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عزمها على مواصلة تنفيذ الجولات الرقابية؛ للتأكد من متابعة الأنشطة التعدينية، وضمان حماية القطاع من الممارسات غير النظامية، والمحافظة على الثروات المعدنية لتحقيق الاستغلال الأمثل لها، وحماية المجتمعات المجاورة، إضافة إلى تطبيق لائحة نظام الاستثمار التعديني بما يحقق استدامة القطاع.يذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعمل على تعظيم القيمة المحققة من الموارد المعدنية الطبيعية في المملكة، وزيادة جاذبية القطاع للاستثمار؛ ليكون الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافة إلى الإسهام في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتنمية الإيرادات غير النفطية، حيث تقدر قيمة الثروات المعدنية في المملكة بنحو خمسة تريليونات ريال، تنتشر في أكثر من 5,300 موقع.// انتهى //19:03ت م0144