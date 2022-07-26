الرياض 27 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 26 يوليو 2022 م واستطلق غرفة الخرج في مدينة السيح غداً، حملة مجتمعية للتوعية ضد الاحتيال المالي، تحت شعار "خلك حريص"، وذلك بالتعاون مع المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية، ولجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية.وتهدف الحملة إلى توعية المجتمع بأساليب الاحتيال المالي وسبل مواجهتها، ويصاحبها معرض توعوي يقام في مجمع الحديثي مول بالسيح، بمشاركة عدد من الجهات ذات الاختصاص.// انتهى //19:04ت م0145