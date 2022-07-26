جدة 27 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 26 يوليو 2022 م واسواصلت غرفة جدة سعيها لإكمال مشروع التحول الرقمي الذي يستهدف مجتمع الأعمال عبر تقديم خدمات ذات نقلة نوعية لأكثر من 160 ألف مشترك، وذلك في إطار تطوير الأعمال والإجراءات؛ لضمان تقديم خدمات متميزة على مدار 24 ساعة؛ تماشياً مع رؤية المملكة 2030.واوضح الأمين العام لغرفة جدة المكلف رامز بن منصور آل غالب أن مشروع التحول الرقمي يدعم توجهات الغرفة في تقديم الخدمات بأعلى جودة وبأفضل الممارسات، من خلال الاعتماد الكلي على استخدام الأنظمة الإلكترونية دون الحاجة إلى التعاملات الورقية.وأشار إلى أن نسبة التعاملات الالكترونية بلغت 99.8%، ونُفِّذت أكثر من 1.8 مليون عملية تصديق إلكتروني، وأكثر من 200 ألف عملية شحن محفظة، وأكثر من 40 ألف خطاب تعريف، إلى جانب تنفيذ أكثر من 25 ألف طلب إعادة تصدير.ونوه بأن الغرفة تراعي من خلال مشروع التحول الرقمي تجربة المستخدم ورحلة العميل وتوظيف أحدث التقنيات، بمقاييس جودة مرتفعة لتحقيق قيمة مضافة لقطاعات الأعمال، حيث نُفِّذت خلال المدة السابقة العديد من الخدمات التطويرية على بوابة الخدمات التجارية عبر تدشين العديد من الخدمات ذات القيمة المضافة للمشتركين.وأضاف أن مشروع التحول الرقمي شمل تطوير الأنظمة والبنية التحتية للغرفة عبر تنفيذ حزمة من المشاريع منها: نظام المعاملات الإلكتروني، وغرفة بلا ورق، ونظام مركز خدمة العملاء، ونظام تخطيط وإدارة الموارد، ونظام استطلاعات الرأي الإلكتروني، والسحابة الإلكترونية، بالإضافة إلى تطوير خدمات الشبكات وتحسين جودة خدمة الإنترنت، حيث رُقِّيَت بمعدل 20 ضعفاً، داعياً المشتركين لمتابعة صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالغرفة للاطلاع على مستجدات مشاريع التحول الرقمي وآلية استخدامها.// انتهى //19:33ت م0151