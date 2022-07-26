مقديشو 27 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 26 يوليو 2022 م واسأعلنت ولاية بونتلاند في شمال شرق الصومال تدمير قواعد عسكرية لتنظيمَيْ داعش والشباب في مرتفعات إقليم بري بالولاية.ونقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤولين أمنيين قولهما: إن تدمير القواعد جاء في عملية أمنية نفذتها قوات الولاية خلال الساعات الماضية.ويحتمي كل من مقاتلي حركة الشباب ومسلحي داعش في المناطق الوعرة في إقليم بري في ولاية بونتلاند؛ لإثارة مشاكل أمنية بالولاية.// انتهى //19:38ت م0153