الرياض 27 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 26 يوليو 2022 م واسأصدرت وكالة الأنباء السعودية (واس) النشرة الاقتصادية اليومية لأسعار العملات والمعادن والنفط.ووفق "النشرة الاقتصادية"، بلغ سعر صرف العملات مقابل الدولار عند الساعة 8 مساءً بتوقيت المملكة كالتالي:الريال السعودي 3.75.الدرهم الإماراتي 3.67.الدينار البحريني 0.37.الريال العماني 0.38.الريال القطري 3.64.الدينار الكويتي 0.30.الجنيه المصري 18.96.اليورو 0.98.الجنيه الإسترليني 0.83.اليوان الصيني 6.76.وتناولت النشرة أسعار المعادن الثمينة، وبلغ سعر كل من:الذهب 1716.1 دولارًا أمريكيًا للأوقية.الفضة 18525 دولارًا للأوقية.البلاتينيوم 861.1 دولارًا للأوقية.البلاديوم 1992.62 دولارًا للأوقية.وفي شأن النفط، بلغت الأسعار لكل من:برنت 104.34 دولارات أمريكية.نايمكس خفيف 95.1 دولارًا.نفط الغاز 1041.25 دولاراً.الغاز الطبيعي 8912 دولارًا.غاز البروبان 5400 دولار.// انتهى //20:09ت م0155