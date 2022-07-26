أبها 27 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 26 يوليو 2022 م واستستمر غداً مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً في كرة القدم، حيث يلتقي منتخب ليبيا بمنتخب الجزائر، ومنتخب الصومال بمنتخب مصر.ويلتقي في المجموعة الثالثة منتخب ليبيا بمنتخب الجزائر، وذلك على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، عند الـ5 مساءً.ويحتل منتخب ليبيا صدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع منتخب الجزائر الثاني، يليهما منتخب لبنان دون نقاط. وفي المجموعة الرابعة، يلتقي منتخبَا الصومال و مصر، وذلك على ملعب نادي ضمك، عند الـ9 مساءً.ويحتل منتخب عمان صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع منتخب مصر، يليهما منتخب الصومال دون نقاط حتى الآن.// انتهى //20:09ت م0156