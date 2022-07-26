الرياض 27 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 26 يوليو 2022 م واسيقيم مركز التواصل والمعرفة المالية "متمم" غداً لقاء افتراضيا بعنوان "مستقبل الاستثمار في التعدين بالمملكة "، وذلك للتعريف بأهمية قطاع التعدين وتنوع تضاريس المملكة وأثرها في تعزيز البيئة الاستثمارية في التعدين.يشارك في اللقاء كل من: وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للموارد التعدينية المهندس صالح العقيلي، ونائب رئيس هيئة المساحة الجيولوجية السعودية للبرامج الجيولوجية ناصر الجحدلي، والمدير العام الأعلى لإدارة تنفيذ الإستراتيجية بشركة معادن المهندس شعف العصيمي.ويسلط المشاركون الضوء على إسهام قطاع التعدين في تعزيز التنوع الاقتصادي، كما يناقشون دور الأنظمة والتشريعات المسهمة في نمو الاستثمار بقطاع التعدين، إضافة إلى استعراض إسهامات مشاريع التعدين في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.يذكر أن اللقاء يأتي امتداداً لسلسلة من اللقاءات والمحاضرات والأنشطة التي دأب مركز التواصل والمعرفة المالية (متمم) على تنظيمها في إطار الاضطلاع بدوره في إثراء ونشر المعرفة المالية، ورفع الوعي بالقضايا ذات الصلة بالمجالين الاقتصادي والمالي على الصعيدين المحلي والدولي.ويمكن متابعة اللقاء من خلال البث المباشر عبر المنصة الخاصة بمركز "متمم" على تويتر @CFKC_KSA في تمام السابعة من مساء يوم غدٍ الأربعاء.// انتهى //20:10ت م0157