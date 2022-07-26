الطائف 27 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 26 يوليو 2022 م واستميّزت اليوم هجن المواطنين في الأشواط المفتوحة إلى جانب هجن الأمراء والشيوخ في ختام سباق المفاريد ضمن الأشواط التمهيدية في مهرجان ولي العهد للهجن 2022.وتميّز "المتحد" لـ عبدالله حمد المخلفي بالفوز في المركز الأول في الشوط المسائي الثاني وكذلك أفضل توقيت عند 3:02.971 خلال الأشواط الـ 12 للفترة المسائية.وأشار المخلفي إلى أن سعر "المتحد" ارتفع إلى 700 ألف بعد تحقيقه الانتصار هذا اليوم، من جهته أشار محلل إستديو خط النهاية راشد البقمي إلى أن الشعارات المشاركة اليوم قوية جداً، سواءً شعار هجن الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف أو شعار هجن الأمير تركي بن محمد بن فهد أو شعار الشيخ ناصر بن حمد بن خليفة إضافة لشعار هجن السلم، وحققت انتصارات في هذه الأشواط.وسجلت أول نتائج الفترة المسائية فوز "الشاهينية" لـ هجن سيح السلم بالمركز الأول في الشوط الأول، فيما انتزعتا البكرة "الصميماء" والقعود "نواف" للأمير تركي بن محمد بن فهد المركز الأول في الشوط الثالث والمركز الأول في الشوط المسائي الثاني عشر.وفاز "المهندس" لـ محمد عبدالرحمن الشلوي بالمركز الأول في الشوط الرابع , ثم "حكاية" لـ مانع فرج آل رزق في المركز الأول بالشوط الخامس، وجاء "سياف" لـ مشوح عساف العنزي أولاً في الشوط السادس، ثم "تهاني" لـ بشير رغيان البلوي في المركز الأول في الشوط السابع، ثم "حطاب" لـ محمد عبدالرحمن الشلوي في المركز الأول في الشوط الثامن ثم "مرعبة" لـ محمد علي المري بالمركز الأول في الشوط التاسع، وانتزع "جمران" للأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف صدارة المركز الأول في الشوط المسائي العاشر، وحلّت "الشاهينية" لـ مانع علي الشامسي في المركز الأول في الشوط الحادي عشر.// انتهى //20:10ت م0158