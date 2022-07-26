سياسي / نائب وزير الخارجية يستقبل القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية
الثلاثاء 1443/12/27 هـ الموافق 2022/07/26 م واس
الرياض 27 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 26 يوليو 2022 م واس
استقبل معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة مارتينا سترونغ.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية.
// انتهى //
20:36ت م
0160