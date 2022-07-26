أبها 27 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 26 يوليو 2022 م واستأهل المنتخب السعودي للشباب إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً في كرة القدم، بعد فوزه على منتخب العراق بنتيجة 4 - 1 في ختام مباريات المجموعة الأولى، اليوم الثلاثاء.وسجل أهداف الأخضر كل من عبدالله رديف (3 أهداف) ومصعب الجوير، بينما جاء هدف منتخب العراق بواسطة اللاعب عبود الشافعي.وحصل اللاعب عبدالله رديف على جائزة أفضل لاعب في المباراة.وبهذه النتيجة يرتفع رصيد المنتخب السعودي لـ6 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الأولى، ليضمن التأهل مباشرة إلى دور الثمانية، يليه منتخب موريتانيا بـ3 نقاط ثم المنتخب العراقي بدون رصيد.// انتهى //20:53ت م0162