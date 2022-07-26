المدينة المنورة 27 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 26 يوليو 2022 م واسدشّنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلةً بإدارة تقنية المعلومات بالمسجد النبوي - اليوم - مبادرة التعريف برحلة الضيف الرقمية بالمسجد النبوي، تحت عنوان (رحلتي الرقمية.وتعمل المبادرة على استقبال زوار وضيوف المسجد النبوي وتعريفهم بالخدمات الرقمية المقدمة وكيفية الاستفادة منها حرصاً من وكالة شؤون المسجد النبوي على حسن استقبال الزوار ومعاونتهم على التيسير والتسهيل لأداء عبادتهم، ولتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في خدمة الحرمين الشريفين.// انتهى //20:55ت م0163