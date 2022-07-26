الأمم المتحدة 27 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 26 يوليو 2022 م واسدعت رئيسة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) أودري أزولاي، إلى حماية غابات المانجروف في العالم، مؤكدة أنها تُعدّ وسيلة مهمة للتصدي للتأثيرات المناخية.وحثت أزولاي، في رسالتها بمناسبة اليوم الدولي لصون النظام الإيكولوجي لغابات المانجروف، على زيادة الوعي العالمي بهذه المناطق الساحلية الحيوية، مشيرة إلى أن التقديرات تفيد بأن أكثر من ثلاثة أرباع أشجار المانجروف في العالم مهددة الآن "ومعها كل التوازنات الدقيقة التي تعتمد عليها."وأعلنت أن اليونسكو بصدد إطلاق الشهر المقبل مشروعا جديدا لاستعادة المانجروف في سبع دول في أميركا اللاتينية: كولومبيا وكوبا وإكوادور والسلفادور والمكسيك وبنما وبيرو.//انتهى//21:17ت م0165