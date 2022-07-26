الرباط 27 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 26 يوليو 2022 م واسأَغْلَقَتِ البورصة المغربية اليوم على انخفاض في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيس مازي تراجعًا بنسبة 0.22%، مسجلًا 11.810,03 نقطة.وانخفض مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.32% ليستقر عند 953,89 نقطة، فيما تراجع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.12% مسجلًا 882,79 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات ما مجموعه 81,63 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة 614,2 مليار درهم مغربي.// انتهى //21:17ت م0166