سكاكا 27 ذو الحجة 1443هـ الموافق 26 يوليو 2022م واسبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، دشّن وكيل إمارة المنطقة حسين بن محمد آل سلطان اليوم، فعاليات "اليوم العالمي لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص" بمنطقة الجوف.وتضمنت الفعاليات التي نظمها فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة، محاضرات مختصة بهذه الجريمة، قدم خلالها الشيخ عبدالحكيم الحميد ورقة عمل عن جهود إمارة المنطقة بمتابعة تنفيذ الأحكام الصادرة بقضايا الاتجار بالأشخاص، كما استعرض مدير عام الفروع بهيئة حقوق الإنسان الدكتور عبدالرحمن العتيبي ورقة عمل شرح فيها نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وبرنامج الإحالة الوطني، وتعريفًا باللجنة الدائمة لمكافحة هذه الجرائم.واشتملت ورقتا العمل على التعريف بمفهوم الاتجار بالأشخاص ووسائل مكافحته من قبل مختلف الجهات ذات العلاقة، وتقديم كل ما يضمن حفظ حقوق الضحايا، مبينةً العقوبات المنصوص عليها وفقاً لهذا النظام.وفي نهاية الفعالية كرّم وكيل الإمارة المشاركين من الجهات والمتحدثين.// انتهى //21:27ت م0167