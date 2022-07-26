القطيف 27 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 26 يوليو 2022 م واسواصل المنتخب السعودي للكرة الطائرة للشباب تقديم مستوياته الكبيرة في بطولة غرب آسيا للشباب للكرة الطائرة، وأنهى الدور الأول بالعلامة الكاملة بعدما تفوق على نظيره القطري بثلاثة أشواط مقابل شوط وحيد، خلال المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم على صالة مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية بالقطيف، في إطار منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الثانية للبطولة.وجاءت نتائج الأشواط الأربعة على النحو التالي: " (25 – 21) / (25 – 22) / (20 – 25) / (25 – 18) ".من جانبه حجز المنتخب الفلسطيني مركز الوصافة عقب أن تجاوز عقبة المنتخب الكويتي بصعوبة، بنتيجة (3 – 2)، حيث تقدم المنتخب الفلسطيني بشوطين نظيفين، جاءت نتائجهما على النحو التالي: " (26 – 28) / (23 – 25) "، قبل أن يستفيق المنتخب الكويتي ويحقق شوطين متتاليين جاءت نتائجهما على النحو التالي: " (25 – 22) / (25 – 22)، ليحتكم المنتخبان لشوط فاصل جاءت نتيجته للمنتخب الفلسطيني (15 – 12)، وحسم المنتخب البحريني من جهته صدارة المجموعة الأولى عقب فوزه على المنتخب الأردني بثلاثة أشواط نظيفة جاءت نتائجها على النحو التالي: " (25 – 13) / (25 – 14) / (25 – 11).// انتهى //21:44ت م0170