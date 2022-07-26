الرياض 27 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 26 يوليو 2022 م واستستضيف المملكة العربية السعودية، المعرض الدولي للمنتجات العضوية (بايوفاخ) والمؤتمر الدولي المصاحب الذي يقام خلال المدة من 7 - 9 نوفمبر 2022م، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.وجاء الإعلان الرسمي للاستضافة في معرض (بايوفاخ) الدولي الذي تستضيفه مدينة نيومبيرج الألمانية خلال الفترة من 26 حتى 29 يوليو 2022م، بحضور وفد المملكة المشارك في المعرض الذي يرأسه وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة المساعد لشؤون الزراعة الدكتور سليمان الخطيب.وتهدف المملكة من خلال الاستضافة للمعرض إلى إرساء موقع المملكة الريادي في مجال الزراعة العضوية والترويج عالميًا لدور الوزارة، ودعم قطاع المنتجات العضوية المحلي، وتمكين الشركات الناشئة، وإيجاد منصة تفاعلية ونقطة جذب استثمارية من جميع أنحاء العالم، إضافة إلى استقطاب كبرى الشركات العالمية المختصة وخبراء الزراعة العضوية من جميع أنحاء العالم، والتوعية بأهمية الزراعة العضوية ونمط الحياة المستدامة، وتبادل المعلومات في أبرز قضايا المجتمع العضوي.ويعد المعرض الدولي للمنتجات العضوية (بايوفاخ) من أكبر المعارض الرائدة في ترويج وتسويق الاستثمار في الزراعات والمنتجات العضوية، ضمن سلسلة المعارض العالمية والمتخصصة في المنتجات العضوية بمختلف أنواعها، ويحظى باهتمام عالمي من قبل العارضين والمستثمرين في كل دول العالم، وتنظيمه في المملكة يعد تظاهرة فريدة في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نظراً لتفرد المملكة بهذا المجال، إذ تسعى المملكة لتكون مركزًا إقليميًا للزراعة العضوية، حيث سيضم المعرض أكبر تجمع في المنطقة ونقطة جذب لكبار المستثمرين والموزعين والموردين وموفري الحلول في صناعة المنتجات العضوية، وسبق أن أقيم في سبع دول (الولايات المتحدة ، البرازيل، تايلاند ، الهند، الصين ، اليابان ، وألمانيا) .وأفاد وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة، أن المعرض يستقطب مشاركات نوعية من شركات مدخلات الإنتاج العضوي، والمزارع العضوية، والمراكز التجارية، والمحلات العضوية المتخصصة، وشركات الخدمات والوكالات، والجمعيات المختصة، والمنظمات المحلية والدولية المعنية بالزراعة العضوية، وشركات الاستيراد والتصدير.وأشار إلى أن المعرض يصاحبه مؤتمر دولي بمشاركة 50 متحدثًا وأكثر من 2000 مشارك محلي ودولي وممثلين لأبرز الشركات العالمية ورواد الأعمال والمستثمرين الدوليين والأكاديميين، ويهدف إلى تسليط الضوء على أهم قضايا أسواق المنتجات العضوية المحلية من الخضروات والفواكه والتمور والقهوة والشاي والإنتاج الحيواني والمدخلات العضوية والتغذية الحيوانية، وعرض أفضل وأحدث الاتجاهات والابتكارات في مجال المنتجات العضوية، كما يضم المعرض محاضرات علمية وعملية وورش عمل ومسابقات الامتياز التجاري وعروض الأسر المنتجة للمنتجات العضوية.// انتهى //22:12ت م0172