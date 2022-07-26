الأمم المتحدة 27 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 26 يوليو 2022 م واسشددت منسقة الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة لين هاستينغز على ضرورة اتخاذ خطوات فورية لعكس الاتجاهات السلبية في الأرض الفلسطينية المحتلة ودعم الشعب الفلسطيني.وأكدت هاستينغز، في إحاطة عبر الاتصال المرئي، قدمتها نيابة عن المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند اليوم لمجلس الأمن الدولي، على ضرورة وقف العنف ومعالجة التوترات المتصاعدة، لا سيما في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، في خضم استمرار النشاط الاستيطاني والعنف المرتبط بالمستوطنين.وقالت: على مدى سنوات، أدى التوسع الاستيطاني غير القانوني في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، إلى تقليص الأراضي المتاحة للفلسطينيين من أجل التنمية وسبل العيش بشكل مطرد، والحد من حركتهم ووصولهم، وتقويض احتمالات إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة".// انتهى //22:26ت م0175