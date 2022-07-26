القاهرة 27 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 26 يوليو 2022 م واسعقد المجلس العربي للطفولة والتنمية اليوم، جلسة حوارية حول "الإعلام وحقوق الطفل"، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبدالعزيز رئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند"، ومشاركة نخبة من المفكرين والخبراء المصريين والعرب.وأكد المشاركون في الجلسة، أن الطفل العربي يعاني من مشكلة تباين الثقافات، حيث يتنازعه أكثر من ثقافة معاصرة، مشددين على ضرورة إعطاء الطفولة أكبر قدر ممكن من الاهتمام والرعاية، وكذلك اتخاذ خطوات حمائية وثقافية لحماية الطفل العربي من المفاهيم المغلوطة.وأشاروا إلى ضرورة الاهتمام بمرحلة ما قبل المدرسة لدى الأطفال، وخاصة أن ٧٥% من الأطفال في المنطقة العربية لا يحصلون على تعليم ما قبل المدرسة، مطالبين وسائل الإعلام المختلفة بالدفاع عن الأطفال وحماية حقوقهم خاصة في مناطق الحروب والنزاعات.ونوّهوا بأهمية نشر وتعميم دليل "تصحيح المصطلحات والصور الخطأ حول الأطفال في وسائل الإعلام العربية" من خلال وسائل الإعلام، وورش العمل، والمؤتمرات، والاتصال المباشر لكي يكون هذا الدليل قائماً وحاضراً في المنطقة العربية، لافتين الانتباه إلى أن المكتبة العربية والمؤسسات الثقافية العربية لديها من المراجع والدراسات المهمة بشأن قضايا الطفل العربي، لكن المهم تطبيق نتائج هذه الدراسات على أرض الواقع.//انتهى//22:31ت م0176