تبوك 27 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 26 يوليو 2022 م واسدَشَّنَ محافظُ ضباء محمود بن حسين الحربي - اليوم - انطلاق فعاليات مهرجان المنتجات الزراعية الأول بالمحافظة، الذي يُنَفِّذُهُ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمشاركة 20 عارضاً من مزارعي المحافظة والمراكز التابعة لها بالكورنيش الشمالي في المحافظة.وأوضحَ مدير عام فرع وزارة البيئة بالمنطقة المهندس هزاع بن الأفنس الرويلي، أنَّ المهرجانَ الذي يستمرُ ثلاثةَ أيام، يضمُّ عرضاً للمنتجات الزراعية التي تتميزُ بها المحافظةُ و المنتجاتُ الزراعيةُ التحويلية الناتجة منها، إلى جانب عدَّة أجنحة توعوية وإرشادية عن الزراعة العضوية،مشيراً إلى أنَّ فرعَ الوزارة يسعى من خلال هذه الفعاليات إلى مساعدة المزارعين،وفتح قنوات تسويقية لمنتجاتهم داخل المحافظة وخارجها .وأكدَ مواصلةَ الوزارة إقامةَ المهرجانات وتقديمَ التسهيلات والدَّعم للمزارعين؛لمساعدتهم في زيادة وتحسين إنتاجهم كماً ونوعاً، داعياً جميع أهالي المحافظة إلى زيارة المهرجان للاستفادة مما يقدَّم من منتجات ومعروضات.// انتهى //23:32ت م0183