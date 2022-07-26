نيويورك 27 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 26 يوليو 2022 م واسسَجَّلَتْ مؤشراتُ سوق الأسهم الأمريكية انخفاضًا اليوم، بعد إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.وتراجعَ المؤشرُ داو جونز الصناعي 228.50 نقطةً إلى 0.71% ليغلق عند 31761.54 نقطةً، فيما أغلقَ المؤشرُ ستاندرد آند بورز 500 منخفضًا 45.79 نقطةً إلى 1.15% أو 3921.05 نقطةً.وسَجَّلَ المؤشرُ ناسداك المجمع تراجعًا عند 220.10 نقطةً إلى 1.87% أو 11652.57 نقطةً.// انتهى //23:58ت م0184